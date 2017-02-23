Brunswick County DEU Arrests Nearly Three Dozen Suspected Drug Offenders

bob-juback By Published:

The Brunswick County Sheriff’s Office says, over the last several days, it’s Drug Enforcement Unit arrested at least 34 people, mainly on drug possession and distribution charges.

Ten of the 34 deal with heroin.

Sheriff John Ingram thanked the community for sharing tips and encourages others to do the same.

Here is a list of the 34 arrested so far, including their charges:

MARCI LYNN GARDINER, 47 ERIN PLACE, OCEAN ISLE BEACH  POSSESSION HEROIN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

KENNETH JOSEPH MCMILLIAN, 58 STRAWBERRY WAY, SHALLOTTE PWIMSD HEROIN SELL/DELIVER HEROIN

ALEXANDER GEORGE KARAGIANNIS, 37 KNOTTS LANDING, BOLIVIA FELONY POSSESSION COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

ASHTON BROOKE EDWARDS, 27 CHARLES ST., HOLDEN BEACH  TRAFFICKING OPIUM/HEROIN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

AVERY WILLIAM HUFF, 16 BURLINGTON ST., SOUTHPORT MANUFATURE MARIJUANA PWIMSD MARIJUANA POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

BELINDA FAYE MOSS, 52 EDGEWATER DR., SHALLOTTE PWISD SCHEDULE II CS SELL/DELIVER SCHEDULE II CS

CHRISTIAN SCOTT ANDERSON, 17 FIELDCREST DR., SOUTHPORT PWIMSD MARIJUANA SELL/DELIVER MARIJUANA POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

CRYSTAL GAIL BALLARD, 33 NEW BRITTON LOOP RD., ASH POSSESSION OF HEROIN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

DANIEL WAYNE WILLETTS, JR., 22 CAISON LOOP RD., WINNABOW CONSPIRE SELL/DELIVER SCHEDULE III CS PWIMSD SCHEDULE III CS

DALTON O’BRIAN BESSENT, JR., 18 DARE ST., SUPPLY TRAFFICKING OPIUM/HEROIN CONSPIRE SELL/DELIVER HEROIN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA X 2 ASSAULT ON A FEMALE PWIMSD HEROIN POSSESSION MARIJUANA

DEMOND CA’QUAN CONYERS, 18 MAIN ST., LELAND PWISD MARIJUANA SELL/DELIVER MARIJUANA

DONALD WRIGHT, 22 TANNER RD., SHALLOTTE FELONY POSSESSION COCAINE POSSESSION MARIJUANA POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

EZEKIEL DAVID MCKNIGHT, 24 CARTER ST., SHALLOTTE PWISD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

JEFFREY BRIAN SULLIVAN, 29 CANTERBURY ST., BOLIVIA PWIMSD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE

JERRY WINDHAM, 23 LORDS BRANCH RD., WINNABOW SELL/DELIVER SCHEDULE II CS POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION FIREARM BY FELON

LEVERNE PELZER , 38 (IN CUSTODY IN NHC) S. 8TH ST., WILMINGTON PWIMSD HEROIN X 2 SELL/DELIVER HEROIN X 2 MAINTAIN VEHICLE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA CONSPIRACY

MARVIN JOE BERNARD, 50 MIDWAY RD., BOLIVA PWISD COCAINE X3 SELL/DELIVER COCAINE X 3

MELVIN LAVERN MASON, JR., 32 SUNSET HARBOR RD., BOLIVIA PWIMSD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

MICHAEL WARREN OLIVER, 35 BLUE WATER ST., SOUTHPORT PWIMSD COCAINE X 2SELL/DELIVER COCAINE X 2, POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA X 2

NOAH DOUGLAS JACKSON, 18 KINGS DR., LELAND CONSPIRE SELL/DELIVER HEROIN

OKEY EMMANUEL PALMORE, II, 32 MISSION HOPE RD., WINNABOW PWISD MARIJUANA SELL/DELIVER MARIJUANA

PHILLIP SCOTT HEWETT, 20 CANDLEWOOD COURT, BOLIVIA PWIMSD HEROIN SELL/DELIVER HEROIN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

RASHAWN DEVON HOLDEN, 26 OLD OCEAN HWY, BOLIVIA PWISD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

RICA DANIELLE BROWN, 35 PINE NEEDLE LN., LONGWOOD PWIMSD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

RIVER JUSTICE BOYD, 17 WALDON POND LN., SOUTHPORT PWIMSD SCHEDULE VI SELL/DELIVER SCHEDULE VI PWIMSD MARIJUANA X 2 SELL/DELIVER X 2 POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA X 2

ROBER DENNIS, 51 SEASHORE RD., SUPPLY PWIMSD SCHEDULE II CS SELL/DELIVER SCHEDULE II CS POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

ROYCE BEASLEY, 44 CIVIETOWN RD., SUPPLY FELONY POSSESSION COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

SCOTT ASBURY, 18 FIELDCREST RD., SOUTHPORT PWISD MARIJUANA SELL/DELIVER MARIJUANA POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA

WAYNE LEGAUGHN KING, 55 MULBERRY RD., SHALLOTTE PWISD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE

WILLIAM FRANKLIN DEITZ, 42 CHARLESTOWN ST., SOUTHPORT PWISD SCHEDULE II CS SELL/DELIVER SCHEDULE II CS

WILLIAM BORGESON, 67 LANVALE RD., LELAND PWISD MARIJUANA MANUFACTURE MARIJUANA

WILLIE DEON SWAIN, 42 JADE COURT, LELAND PWISD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE

WILMA LEE BATTEN, 66 VILLAGE RD., LELAND CONSPIRE TO SELL/DELIVER OPIATE/HEROIN CONSPIRE TO TRAFFIC OPATE/HEROIN

DONALD RAY DAVIS, 39 (IN CUSTODY NHC) TRUESDALE RD., WILMINGTON PWISD HEROIN SELL/DELIVER HEROIN

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