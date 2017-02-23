Brunswick County DEU Arrests Nearly Three Dozen Suspected Drug Offenders

The Brunswick County Sheriff’s Office says, over the last several days, it’s Drug Enforcement Unit arrested at least 34 people, mainly on drug possession and distribution charges.
Ten of the 34 deal with heroin.
Sheriff John Ingram thanked the community for sharing tips and encourages others to do the same.
Here is a list of the 34 arrested so far, including their charges:
MARCI LYNN GARDINER, 47 ERIN PLACE, OCEAN ISLE BEACH POSSESSION HEROIN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
KENNETH JOSEPH MCMILLIAN, 58 STRAWBERRY WAY, SHALLOTTE PWIMSD HEROIN SELL/DELIVER HEROIN
ALEXANDER GEORGE KARAGIANNIS, 37 KNOTTS LANDING, BOLIVIA FELONY POSSESSION COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
ASHTON BROOKE EDWARDS, 27 CHARLES ST., HOLDEN BEACH TRAFFICKING OPIUM/HEROIN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
AVERY WILLIAM HUFF, 16 BURLINGTON ST., SOUTHPORT MANUFATURE MARIJUANA PWIMSD MARIJUANA POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
BELINDA FAYE MOSS, 52 EDGEWATER DR., SHALLOTTE PWISD SCHEDULE II CS SELL/DELIVER SCHEDULE II CS
CHRISTIAN SCOTT ANDERSON, 17 FIELDCREST DR., SOUTHPORT PWIMSD MARIJUANA SELL/DELIVER MARIJUANA POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
CRYSTAL GAIL BALLARD, 33 NEW BRITTON LOOP RD., ASH POSSESSION OF HEROIN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
DANIEL WAYNE WILLETTS, JR., 22 CAISON LOOP RD., WINNABOW CONSPIRE SELL/DELIVER SCHEDULE III CS PWIMSD SCHEDULE III CS
DALTON O’BRIAN BESSENT, JR., 18 DARE ST., SUPPLY TRAFFICKING OPIUM/HEROIN CONSPIRE SELL/DELIVER HEROIN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA X 2 ASSAULT ON A FEMALE PWIMSD HEROIN POSSESSION MARIJUANA
DEMOND CA’QUAN CONYERS, 18 MAIN ST., LELAND PWISD MARIJUANA SELL/DELIVER MARIJUANA
DONALD WRIGHT, 22 TANNER RD., SHALLOTTE FELONY POSSESSION COCAINE POSSESSION MARIJUANA POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
EZEKIEL DAVID MCKNIGHT, 24 CARTER ST., SHALLOTTE PWISD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
JEFFREY BRIAN SULLIVAN, 29 CANTERBURY ST., BOLIVIA PWIMSD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE
JERRY WINDHAM, 23 LORDS BRANCH RD., WINNABOW SELL/DELIVER SCHEDULE II CS POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION FIREARM BY FELON
LEVERNE PELZER , 38 (IN CUSTODY IN NHC) S. 8TH ST., WILMINGTON PWIMSD HEROIN X 2 SELL/DELIVER HEROIN X 2 MAINTAIN VEHICLE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA CONSPIRACY
MARVIN JOE BERNARD, 50 MIDWAY RD., BOLIVA PWISD COCAINE X3 SELL/DELIVER COCAINE X 3
MELVIN LAVERN MASON, JR., 32 SUNSET HARBOR RD., BOLIVIA PWIMSD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
MICHAEL WARREN OLIVER, 35 BLUE WATER ST., SOUTHPORT PWIMSD COCAINE X 2SELL/DELIVER COCAINE X 2, POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA X 2
NOAH DOUGLAS JACKSON, 18 KINGS DR., LELAND CONSPIRE SELL/DELIVER HEROIN
OKEY EMMANUEL PALMORE, II, 32 MISSION HOPE RD., WINNABOW PWISD MARIJUANA SELL/DELIVER MARIJUANA
PHILLIP SCOTT HEWETT, 20 CANDLEWOOD COURT, BOLIVIA PWIMSD HEROIN SELL/DELIVER HEROIN POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
RASHAWN DEVON HOLDEN, 26 OLD OCEAN HWY, BOLIVIA PWISD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
RICA DANIELLE BROWN, 35 PINE NEEDLE LN., LONGWOOD PWIMSD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
RIVER JUSTICE BOYD, 17 WALDON POND LN., SOUTHPORT PWIMSD SCHEDULE VI SELL/DELIVER SCHEDULE VI PWIMSD MARIJUANA X 2 SELL/DELIVER X 2 POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA X 2
ROBER DENNIS, 51 SEASHORE RD., SUPPLY PWIMSD SCHEDULE II CS SELL/DELIVER SCHEDULE II CS POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
ROYCE BEASLEY, 44 CIVIETOWN RD., SUPPLY FELONY POSSESSION COCAINE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
SCOTT ASBURY, 18 FIELDCREST RD., SOUTHPORT PWISD MARIJUANA SELL/DELIVER MARIJUANA POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
WAYNE LEGAUGHN KING, 55 MULBERRY RD., SHALLOTTE PWISD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE
WILLIAM FRANKLIN DEITZ, 42 CHARLESTOWN ST., SOUTHPORT PWISD SCHEDULE II CS SELL/DELIVER SCHEDULE II CS
WILLIAM BORGESON, 67 LANVALE RD., LELAND PWISD MARIJUANA MANUFACTURE MARIJUANA
WILLIE DEON SWAIN, 42 JADE COURT, LELAND PWISD COCAINE SELL/DELIVER COCAINE
WILMA LEE BATTEN, 66 VILLAGE RD., LELAND CONSPIRE TO SELL/DELIVER OPIATE/HEROIN CONSPIRE TO TRAFFIC OPATE/HEROIN
DONALD RAY DAVIS, 39 (IN CUSTODY NHC) TRUESDALE RD., WILMINGTON PWISD HEROIN SELL/DELIVER HEROIN